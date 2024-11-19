Международная выставка «Чингисхан» пройдет в Чешском национальном музее

CentralAsia (MNG) - Министр культуры, спорта, туризма и молодежи Монголии Номин Чинбат приняла Чрезвычайного и Полномочного Посла Чешской Республики в Монголии Яна Вытопила 18 ноября 2024 года. Об этом сообщили в ведомстве.

На встрече министр Номин Чинбат отметила, что Министерство культуры, спорта, туризма и молодежи Монголии было реструктурировано с формированием нового правительства, и выразила намерение заключить Меморандум о взаимопонимании между Монголией и Чешской Республикой по сотрудничеству в области спорта и туризма во время ее запланированного визита в Чешскую Республику в 2025 году.

Стороны обсудили подготовительную работу к концерту Монгольского филармонического ансамбля «Морин Хуур» в Праге в марте 2025 года, а также по показу Международной выставки «Чингисхан» в Чешском национальном музее в соответствии с договором, заключенным между Национальным музеем Монголии Чингисхана и Чешским национальным музеем в июне 2024 года, которая будет организована под эгидой президента Монголии и президента Чешской Республики.

Посол Ян Витопил выразил заинтересованность в обмене экспертами и спортсменами, проведении совместных спортивных тренировок и других мероприятий, а также обмене опытом для развития сотрудничества в области спорта между двумя странами.

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