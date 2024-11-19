Бердымухамедов уволил вице-премьера и министра торговли Туркменистана

CentralAsia (TM) - Вице-премьер Туркменистана по вопросам торговли Батыр Атдаев снят от должности. Об этом президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов заявил на заседании правительства, передает ТДХ.

Президент подчеркнул, что Атдаев допустил ряд ошибок в работе торгового комплекса страны, и сообщил, что освобождает его от должности заместителя председателя кабинета министров как не справившегося с возложенными на него обязанностями.

Увольнение последовало после отчета Атдаева о подготовке к проведению 20–21 ноября текущего года в Туркменабате второго туркмено-узбекского межрегионального форума и национальной выставки узбекских товаров. Выслушав вице-премьера, Бердымухамедов вызвал по видеосвязи министра торговли и внешнеэкономических связей Батыра Гельдыева и сообщил ему об отставке – «за серьезные недостатки, допущенные в работе».

На место уволенного вице-премьера назначен Чары Гылыджов, занимавший пост министра текстильной промышленности. Новым министром торговли и внешнеэкономических связей стал Батыр Базаров, до этого работавший заместителем министра.

Пост вице-премьера по вопросам торговли Атдаев получил в июне 2022 года. Он уже занимал эту должность с 2016 по 2017 год. Затем работал генеральным прокурором Туркменистана.

Отмечается, что на посту вице-премьера Атдаев сменил Гылыджова, которого Бердымухамедов уволил «за допущенные в работе недостатки».