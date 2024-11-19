Заболеваемость COVID-19 в РФ выросла на 21,6% за неделю

CentralAsia (CA) - Уровень заболеваемости коронавирусом в РФ за неделю вырос более чем на 20% после снижения на прошлой неделе, сообщили в Роспотребнадзоре.

«По итогам 46-й недели в России зарегистрировано более 25,4 тыс. (случаев заболевания) COVID-19, что на 21,6% выше, чем на прошлой неделе», - сообщили в ведомстве.

Доминирующим штаммом на территории РФ, по данным Роспотребнадзора, остается линия JN.1 и его сублинии KS.1, JN.1.16.1.

На прошлой неделе Роспотребнадзор сообщал, что с 4 по 10 ноября заболеваемость снизилась на 16%, было выявлено около 21 тыс. заболевших.

В ведомстве сообщили, что продолжают мониторить ситуацию с новым вариантом COVID-19 - XEC, всего за весь период обнаружено 45 случаев. Неделей ранее сообщалось о 33 случаях.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, со своей стороны, сообщил, что показатель заболеваемости COVID-19 за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 17,37. "Увеличение заболеваемости отмечено в 65 субъектах РФ, в том числе в 24 регионах - более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении.

По данным штаба, за прошедшую неделю от коронавируса скончались 46 человек. За неделю с 4 по 10 ноября было зарегистрировано 45 умерших.

За неделю с 11 по 17 ноября с коронавирусной инфекцией было госпитализировано 2 363 человека, что на 19,5% больше по сравнению с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 53 субъектах РФ, в том числе в 31 регионе наблюдается увеличение более чем в среднем по России.

За прошедшую неделю после заболевания COVID-19 выздоровели 21 523 человека, что на 10,7% меньше в сравнении с предыдущей неделей.

Роспотребнадзор напомнил, что в сезон подъема заболеваемости важно помнить о профилактике и соблюдать личную гигиену: мыть руки перед едой и после посещения общественных мест. Также нужно избегать близкого контакта с людьми с признаками заболевания, регулярно проветривать помещения и поддерживать оптимальную влажность воздуха. При первых признаках недомогания необходимо обратиться к врачу, чтобы избежать негативных последствий для своего здоровья.