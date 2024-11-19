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Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России
Предыстория: Путин предложил изменить ядерную доктрину России

CentralAsia (CA) -  Президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания». Документ опубликован на портале правовой информации 19 ноября. Указ вступил в силу.

Обновленная доктрина предполагает, что основанием для нанесения ядерного удара может стать «агрессия против РФ и ее союзников со стороны любого неядерного государства при поддержке ядерного государства», а также массированная воздушная атака неядерными средствами, в том числе беспилотниками.

Владимир Путин предложил обновить доктрину ядерного сдерживания на заседании Совбеза РФ 25 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что это нужно рассматривать как «определенный сигнал» для Запада. «Это сигнал, который предупреждает эти страны о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причем не обязательно ядерными», — заявил Песков.

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