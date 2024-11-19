Иран и Пакистан за год выслали на родину свыше двух миллионов афганских мигрантов

CentralAsia (CA) - С 15 сентября 2023 года по 30 сентября 2024-го Иран и Пакистан депортировали на родину 2,2 миллиона афганских мигрантов. Такая статистика отражена в документах Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), передает Khaama.com.

По информации международных экспертов, правительства соседних государств усилило давление на беженцев из Афганистана. Например, только Иран ежедневно высылает из страны сотни людей. Мигранты также жалуются, что сталкиваются с серьезными проблемами на чужбине — их задерживает полиция и, несмотря наличие законных документов, депортирует на родину.

Подчеркивается, что власти Ирана и Пакистана недавно ужесточили требования к приезжим, из-за чего число выдворенных домой афганцев может значительно возрасти. Официальный Тегеран уже подтвердил, что намерен к концу текущего года выслать из Исламской республики два миллиона беженцев.

«Массовые депортации афганских мигрантов из соседних стран подчеркивают растущие проблемы, с которыми сталкиваются уязвимые слои населения, что еще больше усугубляет и без того хрупкую социально-экономическую ситуацию в Афганистане», — говорится в пресс-релизе УВКБ.

Специалисты ООН считают, что только поддержка и скоординированные усилия международного сообщества смогут предотвратить разворачивающийся гуманитарный кризис и обеспечить безопасную реинтеграцию граждан, возвращающихся на родину.

В июле 2024 года сообщалось, что за одну неделю Пакистан и Иран депортировали на родину свыше 22 тысяч афганских беженцев. При этом многие из мигрантов жаловались на плохое обращение с ними со стороны сотрудников полиции во время задержания и процедуры высылки. Вернувшиеся домой, в свою очередь, рассказывали о серьезных трудностях, включая нищету, безработицу и отсутствие жилья.

По информации Firstpost, после прихода талибов* к власти в августе 2021 года в Пакистан бежали около 600 тысяч афганцев. Еще несколько миллионов прибыли в страну ранее — в течение 40 лет, спасаясь от череды конфликтов, включая советское вторжение в декабре 1979 году, гражданскую войну и оккупацию США после 11 сентября 2001 года.

В Иран афганцы стали массово переселяться в начале 1980-х годов — сначала в качестве беженцев, а затем как экономические мигранты. До августа 2021 года их численность в Иране оставалась ниже 2 млн человек. По оценкам ООН, после прихода талибов к власти число афганских беженцев на иранской территории выросло до 3,5 млн человек. За последний год были депортированы более 1 млн.