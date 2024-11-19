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Президент Грузии подаст иск в Конституционный суд из-за нарушений на парламентских выборах
Саломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили

CentralAsia (CA) -  Президент Грузии Саломе Зурабишвили подаст иск в Конституционный суд в связи с массовым нарушением тайны голосования на парламентских выборах 26 октября. Об этом она сказала после встречи с лидерами оппозиции, передает Newsgeorgia.

Она уточнила, что направит иск в суд утром 19 ноября.

«Мы все знаем, что ни один институт в стране больше не является независимым. И мы получали доказательства этого много раз, но ни один юридический спор в стране не должен оставаться без рассмотрения. Цель моего иска — полностью проверить совесть тех судей, которые встанут перед выбором — какую страну я хочу, с кем я хочу эту страну и куда эта страна должна идти. Их ответ на это будет не менее важен», — приводит слова Зурабишвили телеканал Mtavari.

Парламентские выборы в Грузии состоялись 26 октября. ЦИК Грузии утвердил их результаты — правящая «Грузинская мечта» получила 89 депутатских мандатов, четыре оппозиционные партии суммарно — 61 мандат («Коалиция за перемены» — 19, «Единое национальное движение» — 16, «Сильная Грузия» — 14, «За Грузию» — 12).

Оппозиция назвала результаты выборов сфальсифицированными и пообещала отказаться от депутатских мандатов. Сторонники оппозиции проводят в Тбилиси акции протеста.

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