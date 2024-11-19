Правительство Узбекистана ушло в отставку

CentralAsia (UZ) - Кабинет Министров Узбекистана объявил о сложении полномочий перед вновь избранным Олий Мажлисем (парламентом). Постановление об этом 19 ноября подписал премьер-министр Абдулла Арипов.

На основании указа президента действующее правительство продолжит свою деятельность до формирования нового состава Кабмина, чтобы обеспечить преемственность и непрерывность работы правительства, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Бекзод Хидоятов.

Согласно статье 116 Конституции и статье 7 закона о Кабинете министров, правительство обязано сложить свои полномочия перед вновь избранным Олий Мажлисом, но в соответствии с решением президента продолжает свою деятельность до формирования нового состава. Это стандартная процедура, направленная на перезапуск исполнительной власти после обновления законодательного органа.

В течение месяца после формирования нового парламента президент Узбекистана после проведения консультаций со всеми фракциями политических партий вносит кандидатуру премьер-министра на рассмотрение Законодательной палаты.

Кандидат представляет программу действий Кабинета министров на ближайшую и долгосрочную перспективу. Его кандидатура считается одобренной, если за неё будет подано более половины голосов от общего числа депутатов Законодательной палаты.

После одобрения премьер-министра начинается формирование нового состава правительства.

27 октября в Узбекистане состоялись очередные парламентские выборы. Впервые в стране депутатов избирали на новый пятилетний срок по смешанной мажоритарно-пропорциональной модели: из 150 мест в нижней палате 75 депутатов избирались по одномандатным округам, остальные 75 – по единому округу на основе голосов, отданных за политические партии.

По итогам выборов большинство голосов получила правящая Либерально-демократическая партия Узбекистана.