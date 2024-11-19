Песков: Новая доктрина допускает ядерный ответ на удары ВСУ западными ракетами

Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) - Обновленная российская ядерная доктрина допускает возможность ядерного ответа на использование ВСУ западных неядерных ракет против России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Да, об этом говорится», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

«Речь там идет в том числе и о том, что Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерного оружие в случае агрессии с применением обычного оружия против нее и/или Республики Беларусь как государства — участника Союзного государства, создающей критическую угрозу их суверенитету и их территориальной целостности», — сказал он.

По его словам, российские военные очень внимательно отслеживают ситуацию после сообщений о намерении Киева применить дальнобойные ракеты ATACMS.

Сегодня, 19 ноября, президент Владимир Путин утвердил своим указом основы обновленной государственной политики России в области ядерного сдерживания. Документ расширил перечень военных угроз, для нейтрализации которых допустимо использовать ядерное оружие. В доктрине подчеркивается, что ядерное оружие — это крайняя мера для защиты суверенитета страны. Однако из-за новых военных угроз России потребовалось уточнить параметры, допускающие его применение.