Монголка стала чемпионкой мира по пауэрлифтингу в Рейкьянесбаре

CentralAsia (MNG) -

Чемпионат мира IPF 2024 по пауэрлифтингу с открытым снаряжением прошел в Рейкьянесбаре, Республика Исландия с 11 по 16 ноября 2024 года.

Под руководством президента Монгольской объединенной федерации пауэрлифтинга и заслуженного тренера Баттулга Даш в чемпионате приняли участие три спортсмена-мужчины и три спортсменки. В женской весовой категории 84 кг, Мөнхзул Содномдорж завоевала золотую медаль и Марал Батгэрэл — бронзовую медаль с показателями 227.5 кг и 220 кг в становой тяге.

В весовой категории 120 кг среди мужчин монгольский спортсмен Сайфолла Тилеубёрд завоевал серебро и бронзу. Его результаты по дисциплинам: присед — 437.5 кг, и становая тяга — 357.5 кг.

Это сделало его первым монгольским спортсменом, завоевавшим медали в категориях приседания и становой тяги в весовой категории 120 кг на открытом чемпионате мира по пауэрлифтингу с экипировкой.

Дувжид Болдбаатар завоевал бронзу в весовой категории 83 кг в приседаниях, подняв 347,5 кг.

источник: MiddleAsianNews

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