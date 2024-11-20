Монгольский суд приговорил российского магазин-дебошира к 5 годам тюрьмы

CentralAsia (MNG) -

Гражданина РФ, П. Валерьевича — осудили за дебош в магазине жилого комплекса «Grand Villa».

27 июля 2024 года гражданин России П. Валерьевич нарушил общественный порядок, размахивая ножом во время обслуживания в магазине комплекса «Grand Villa» в Улан-Баторе.

Впоследствии полиция провела расследование дела, и прокурор предъявил ему обвинение по статье 17-2-3.2 Уголовного кодекса, установив, что он совершил преступление «грабеж», и дело было передано в суд. Данная статья Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Сегодня стало известно, что П. Валерьевичу вынесли приговор в Баянголском районном суде столицы. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения