Монгольский игрок и его украинская команда прошла на ESL One Bangkok 2024

CentralAsia (MNG) - Украинская PuckChamp встретилась с российской командой 1win Team в матче за слот на ESL One Bangkok 2024 по Dota 2. Монгольский игрок Сухбат Sancity Отгондаваа и украинская команда победили со счётом 3:0 и прошли на основной этап турнира.

Ранее на ESL One Bangkok 2024 прошли Team Liquid от Западной Европы, Gaozu от Китая и BOOM Esports от Юго-Восточной Азии. Матчи чемпионата начнутся 9 декабря.

Закрытые отборочные для Восточной Европы на ESL One Bangkok 2024 прошли с 15 по 17 ноября в онлайне. Восемь команд разыграли один слот в основной части чемпионата.

источник: MiddleAsianNews

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