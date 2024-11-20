Здравоохранение наряду с энергетикой становится ключевым направлением в отношениях Кореи и Монголии

Энхбаяр Намбар // Im Se-jun/The Korea Herald

CentralAsia (MNG) - Третий Корейско-монгольский форум по стратегии будущего прошел в пятницу в отеле Westin Josun Busan, собрав более 150 видных лидеров для изучения возможностей сотрудничества в сфере энергетики, здравоохранения и образования.

Корея и Монголия впервые установили дипломатические отношения в 1990 году, и с тех пор их отношения процветают. Пусан и Улан-Батор, как официальные города сотрудничества, находятся в авангарде этой связи, способствуя обменам в области культуры, здравоохранения и туризма. В ходе форума лидеры политики, бизнеса и академических кругов обсудили крепнущее партнерство между двумя странами в их совместном решении глобальных проблем и построении устойчивого будущего.

Выступая на церемонии открытия, бывший президент Монголии Энхбаяр Намбар призвал к расширению регионального сотрудничества. «Этот форум — возможность не только для Кореи и Монголии, но и для более широкого партнерства по всей Азии, включая Казахстан и Турцию», — сказал он. Энхбаяр указал на необходимость диверсификации экономики Монголии, которая в значительной степени зависит от экспорта горнодобывающей продукции. «Мы знаем, что это не будет длиться вечно. Вот почему мы стремимся расширить экономическое сотрудничество с Кореей, особенно в энергетике и других перспективных секторах, таких как здравоохранение».

На первой основной сессии старший сотрудник Министерства энергетики Монголии Энхтвшин Ганбаатар и научный сотрудник Корейского института экономики энергетики Пак Чан Кук обсудили вопросы укрепления сотрудничества в сфере энергетики и ресурсов, уделив особое внимание природным богатствам Монголии и технологическому опыту Кореи.

Вторая основная сессия была посвящена здравоохранению: доктор Чо Нам-Джун из Наньянского технологического университета в Сингапуре выступил с докладом об усилиях по ликвидации вирусов гепатита. Председатель правления Mongol Monos Group Хурэлбаатар Лувсан рассказал о проекте «Шелковый путь», который совместно осуществляют Monos Group и Университет Тэгу Хаани (Daegu Haany University ).

Энергетика: краеугольный камень сотрудничества Кореи и Монголии

Основными темами открытия форума стали энергетика и освоение ресурсов. Монголия, известная своими огромными запасами полезных ископаемых, таких как медь, редкоземельные металлы и литий, стала ключевым партнером Кореи в ее стремлении обеспечить критически важные материалы для высокотехнологичных отраслей промышленности.

Ли Хо Хён // Im Se-jun/The Korea Herald

«Монголия обладает невероятным потенциалом в области возобновляемых источников энергии и горнодобывающей промышленности», — сказал Ли Хо Хён, генеральный директор по политике энергетических инноваций Министерства торговли, промышленности и энергетики Кореи. Он особо выделил такие проекты, как недавно созданный Корейско-монгольский центр сотрудничества в области редких металлов, а также соглашения об укреплении связей в области разработки редкоземельных металлов и полезных ископаемых.

Рю Кван-джи, председатель компании-производителя аккумуляторов Kumyang из Пусана, разделяет схожий энтузиазм. «Ресурсы Монголии, такие как литий и медь, необходимы для производства лучших аккумуляторов в мире», — пояснил он. «Мы стремимся к тесному сотрудничеству с Монголией для разработки продукции, которая будет не только высококачественной, но и конкурентоспособной на мировом рынке. Монголия — одна из самых богатых стран с точки зрения ресурсов, критически важных для четвертой промышленной революции».

Боремся с болезнями вместе

Министр здравоохранения Монголии Мөнхсайхан Тогтмол подчеркнул важность изучения передовых медицинских систем Кореи. «Я врач по образованию, учился в Корее, поэтому знаю не понаслышке, насколько продвинуты корейские медицинские технологии», — сказал он. «Мы с нетерпением ждем возможности пригласить корейских врачей в Монголию для обучения наших медицинских бригад, улучшения наших исследовательских возможностей и более эффективной борьбы с инфекционными заболеваниями».

Пусан уже принимает меры в этом направлении. Мэр Пусана Пак Хон Чжун подчеркнул недавний запуск городом центра телемедицины в Третьей государственной больнице Монголии в Улан-Баторе. «Этот форум дает возможность обмениваться идеями и воплощать их в реальную политику», — сказал Пак. «Мы видим большой потенциал для развития сотрудничества в сфере здравоохранения в ближайшие годы».

Новая глава в образовании

Еще одной ключевой областью, где были найдены точки соприкосновения, стало образование. Монголия с ее многочисленным и молодым населением рассматривает Корею как ценного партнера в расширении возможностей обучения. Член палаты представителей Ким Дай-сик, член Комитета по образованию Национальной ассамблеи Кореи, объяснил, как это сотрудничество может помочь корейским университетам, борющимся с сокращением числа студентов. «В Монголии огромный спрос на международное образование», — сказал он. «Академические обмены между нашими двумя странами могут обеспечить взаимную выгоду, создавая возможности для студентов и учреждений».

В качестве примера успешного сотрудничества были отмечены монгольские специалисты в области энергетики, прошедшие обучение в Корейском университете.

«Шесть наших энергетических чиновников прошли обучение в Корейском университете», — сказал Цэнгэл Цэгмид, советник Министерства энергетики Монголии. «Двое сейчас заканчивают магистерские программы, а остальные уже закончили обучение и вносят свой вклад в энергетический сектор Монголии. Такое сотрудничество — именно то, что нам нужно для решения проблем нашей страны».

Видеообращение Пан Ги Муна, бывшего Генсекретаря ООН // Im Se-jun/The Korea Herald

Важность форума была еще больше подчеркнута поздравительным посланием Пан Ги Муна, бывшего Генерального секретаря ООН. Пан приветствовал расширение форума в сфере здравоохранения и сотрудничества в сфере ресурсов. «Такое сотрудничество — это именно то, что нам нужно для решения глобальных проблем, таких как энергетическая безопасность и общественное здравоохранение», — сказал он.

Пан, который недавно стал первым корейцем, получившим Орден Чингисхана от Монголии, выразил надежду на еще более крепкие связи в будущем.

источник: MiddleAsianNews

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