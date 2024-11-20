ВСУ атаковали территорию России ракетами ATACMS

CentralAsia (CA) - Российские военные сбили пять баллистических ракет ATACMS над территорией Брянской области, один снаряд был поврежден, заявили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью в 03:25 противником был нанесен удар по объекту на территории Брянской области шестью баллистическими ракетами. По подтвержденным данным, применены оперативно-тактические ракеты ATACMS американского производства. В результате противоракетного боя боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь» 5 ракет сбиты, 1 повреждена», — цитирует ТАСС сообщение министерства.

По данным Минобороны РФ, фрагменты ракет упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, в результате чего возник пожар, который был ликвидирован. Жертв и разрушений в результате атаки нет.

Ранее источник «РБК-Украина» в Силах обороны сообщил, что украинские военные ударили американскими ракетами ATACMS по оружейному арсеналу 1046 центра материально-технического обеспечения в Брянской области.

Арсенал расположен возле Карачева — в 130 км от Украины. В Генштабе ВСУ ранее уточняли, что объект был поражен в результате атаки в ночь на 19 ноября, однако не указали, какое оружие при этом использовалось. При этом местные жители и z-каналы сообщали, что в Брянской области объявляли ракетную опасность. Также в Сети появилось видео момента атаки.

Украинские военные ударили по складу в Брянской области восьмью баллистическими ракетами ATACMS, российские системы ПВО смогли перехватить только две ракеты, сообщил корреспондент агентства Reuters в Пентагоне Идрис Али.

«Американский чиновник подтверждает, что Украина впервые использовала ракеты ATACMS внутри России. Другой официальный источник сообщает, что Россия смогла перехватить две из восьми ракет, выпущенных украинцами», — написал он на своей странице в социальной сети X.