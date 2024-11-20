Президент США Байден санкционировал передачу Украине противопехотных мин, - WP

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден одобрил поставки на Украину противопехотных мин. Об этом написала газета The Washington Post (WP), ссылаясь на двух американских чиновников. Решение вызвало критику группы по контролю над вооружениями. Об этом пишет российская газета «Коммерсант».

Отмечается, что решение принято с учетом стремления американской стороны помочь вооруженным силам Украины (ВСУ) сдержать наступление российской армии.

Действующая администрация Белого дома в последние недели «глубоко обеспокоена» этим и «видит настоятельную необходимость приостановить наступление», заявили WP официальные лица. По их словам, в Пентагоне считают, что предоставление мин является «одним из наиболее полезных шагов, которые администрация Джо Байдена может предпринять, чтобы замедлить наступление России».

Один из чиновников сказал, что украинская сторона обязалась не устанавливать противопехотные мины в густонаселенных районах, которые оказались в зоне боевых действий. «Когда они используются совместно с другими боеприпасами, которые мы уже поставляем Украине, предполагается, что они будут способствовать более эффективной защите»,— сказал чиновник.

США, как и Россия, не входят в число 164 стран Оттавской конвенции, также известной как Договор о запрещении мин. Положения документа запрещают размещение и передачу противопехотных наземных мин. Тем не менее, в 2022 году Джо Байден ввел запрет на передачу и использование американских противопехотных мин за пределами Корейского полуострова, отметила WP.