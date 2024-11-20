Российские акции обвалились, а рубль подешевел после первых ударов дальнобойными ракетами США

CentralAsia (CA) - По итогам основной торговой сессии индекс Мосбиржи упал на 3,32%, до 2630,51 пункта, индекс РТС — на 3,41%, до 828,38 пункта. Негатив пришел и на валютный рынок — не устояла отметка ₽100 за доллар. Официальный курс доллара от ЦБ на 20 ноября составил ₽100,0348 (+₽0,09). Об этом пишет РБК.

«Основное давление на рынок акций сегодня сформировалось из-за ухудшения геополитического фактора, ужесточения риторики ЦБ и предпосылок для сохранения его монетарной ограничительной политики», — отмечает старший трейдер УК «Альфа-Капитала» Владислав Силаев.

По данным Moscow Times, обвал стал вторым по масштабам за последние два года и отрезал от капитализации индекса 179 млрд рублей.

Индекс РТС, отслеживающий долларовую стоимость акций, потерял почти $2 млрд капитализации, или 3,43%. А его значение на закрытии торгов — 828,38 пункта — стало самым низким с первого дня войны (24 февраля 2022 года).