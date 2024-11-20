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Дания передала Украине шесть истребителей F-16

CentralAsia (CA) -  Дания передала Украине 6 истребителей F-16, Копенгаген планирует поставить еще 13 самолетов Киеву. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Об этом пишет ТАСС.

«Наши планы относительно F-16 не изменились. Шесть [F-16] уже доставлены - это первая партия. Потом будет еще одна партия, 19 [F-16] в общем», - сказала она на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, видео которой опубликовано в его Telegram-канале.

Датский премьер также объявила о выделении Киеву нового пакета военной помощи в размере более 130 миллионов евро «напрямую в украинскую оборонную промышленность».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что истребители F-16 не станут панацеей, якобы способной повлиять на ход боевых действий, и «будут последовательно уничтожаться российскими вооруженными силами».

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