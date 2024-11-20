Зеленский: Теперь у нас есть и ATACMS, мы это будем использовать

Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Дании сказал, что у Украины теперь есть дальнобойное оружие, которое она намерена использовать, передает «РБК-Украина».

При этом он не подтвердил, был ли удар по российскому складу боеприпасов под Брянском осуществлен ATACMS.

«Без лишних деталей. У Украины есть дальнобойные возможности, есть дальнобойные дроны собственного производства, у нас теперь есть дальнобойный «Нептун», и не один. Теперь у нас есть ATACMS. Мы все это будем использовать», — сказал Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредриксен.

Британская газета The Times сообщает, что у Украины есть около 50 ракет ATACMS.

По информации издания, пусковых установок у ВСУ достаточно, однако ракеты остаются дефицитными.

Минобороны России объявило, что ВСУ в ночь на 19 ноября нанесли удар шестью дальнобойными ракетами ATACMS по военному объекту в Брянской области. Ранее об этом сообщила «РБК-Украина» со ссылкой на источники. В Генштабе ВСУ этого на момент публикации не подтвердили.

17 ноября американские СМИ сообщили, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать ракеты ATACMS по целям на территории России.