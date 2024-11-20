Суд в Москве продлил арест четырем обвиняемым в исполнении теракта в «Крокусе»

CentralAsia (CA) - Басманный суд Москвы продлил арест четырем обвиняемым в совершении теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщила пресс-служба суда. Они пробудут в СИЗО до 22 февраля 2025 года.

Речь идет о предполагаемых исполнителях теракта — гражданах Таджикистана Далерджоне Мирзоеве, Саидакраме Рачабализоде, Шамсидине Фаридуни и Мухаммадсобире Файзове. В отношении них возбуждено дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Их пособниками следствие считает еще восемь человек. В мае глава ФСБ Александр Бортников говорил, что всего по делу о теракте задержано уже более 20 человек, включая исполнителей и пособников, 18 из них по состоянию на август арестованы.

Теракт в подмосковном «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу в концертном зале перед началом выступления группы «Пикник». В результате погибли 145 человек, свыше 550 пострадали. Предполагаемые исполнители теракта и их пособники задержаны и арестованы.