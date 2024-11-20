Состоялась межведомственная консультативная встреча между МИД Монголии и МИД ФРГ

CentralAsia (MNG) - Очередная политическая консультативная встреча между Министерством иностранных дел Монголии и Министерством иностранных дел Германии состоялась в Берлине (Германия) 18 ноября 2024 года. Об этом во вторник сообщила пресс-служба МИД Монголии.

На встрече стороны обменялись мнениями о текущем состоянии политической, социальной и экономической ситуации, а также об основных целях, отраженных в долгосрочных планах развития двух стран.

Стороны обсудили празднования и мероприятия, проводимые в рамках 50-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Федеративной Республикой Германия. В частности, стороны выразили удовлетворение тем, что отношения между Монголией и Германией были подняты до уровня стратегического партнерства в ходе государственного визита Федерального президента Федеративной Республики Германия Франка-Вальтера Штайнмайера в Монголию, и подробно обменялись мнениями по развитию и углублению сотрудничества между двумя странами во всех областях.

Монгольская и германская стороны обменялись мнениями по вопросам международных отношений, а также обсудили вопросы сохранения традиций сотрудничества в рамках ООН и других международных организаций.

Монгольскую сторону на политической консультативной встрече возглавила директор Департамента Европы Министерства иностранных дел Монголии г-жа Баттунгалаг Ганхуурай, а германскую сторону — заместитель директора Департамента Азиатско-Тихоокеанского региона Федерального министерства иностранных дел Германии Мартин Туммель.

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