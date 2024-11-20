Трамп назвал кандидатов на должности глав Минобразования и Минторга

Линда Макмэон, Говард Латник

CentralAsia (CA) - Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на пост министра образования Линду Макмэон, руководившую во время его первого срока в Белом доме управлением по делам малого бизнеса. Инвестор и предприниматель Говард Латник, которого СМИ называли претендентом на эту должность, может возглавить американский Минторг.

Республиканец уточнил, что гендиректор Cantor Fitzgerald Говард Латник займется торговлей и тарифами и будет курировать деятельность торгового представителя США. Дональд Трамп напомнил о работе главы инвесткомпании сопредседателем переходной команды республиканца, а также о более чем 30-летней деловой активности предпринимателя.

Комментируя номинацию Линды Макмэон, избранный американский лидер заявил, что она позволит гражданам «принять лучшее решение относительно образования» их детей. «Линда использует десятилетия своего опыта и глубокое понимание образования и бизнеса, чтобы... сделать образование в Америке номером один в мире»,— сказано в заявлении Трампа, распространенном его переходной командой.

Линда Макмэон училась в Университете Восточной Каролины. У нее большой опыт работы бизнес-консультантом, ранее 76-летняя предприниматель в качестве исполнительного директора возглавляла американскую ассоциацию профессиональных рестлеров World Wrestling Entertainment (WWE).

В 2009 году Макмэон работала в Совете по образованию штата Коннектикут, затем несколько лет входила в попечительский совет Университета Святого Сердца в Коннектикуте. Агентство Associated Press отметило, что в образовательных кругах бизнесвумен относительно неизвестна, хотя она высказывалась в поддержку частных школ и свободного выбора учебного заведения.