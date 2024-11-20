Новая Зеландия: 40 тысяч маори протестуют против угрозы своим правам

CentralAsia (CA) - Более 40 тысяч представителей коренного народа маори собрались у парламента Новой Зеландии. Они протестуют против законопроекта, который предполагает новую интерпретацию соглашения 1840 года между британскими колонизаторами и маори, сообщает «Би-би-си».

Делегацию к зданию парламента, где рассматривался законопроект, возглавила королева маори Нга Вай Хоно и те По.

Этот марш протеста стал самым крупным в истории. Маори протестуют против законопроекта, который был внесён входящей в правящую коалицию либертарианской партией Act Political. Документ подразумевает новую интерпретацию Договора Вайтанги – соглашения, которое британские колонизаторы и вожди нескольких племён маори подписали в 1840 году и которое считается основополагающим документом сегодняшней Новой Зеландии.

В договоре всего три статьи. В первой вожди уступают суверенность британской короне, вторая гарантирует право собственности (в том числе на землю) для всех людей в Новой Зеландии, а третья обещает защиту, права и привилегии субъектов Британии для новозеландцев.

Авторы нового законопроекта полагают, что он необходим, чтобы отразить реальность, в которой Новая Зеландия состоит не только из маори и британских колонизаторов, а является многонациональной страной.

Однако критики законопроекта считают, что документ ставит под угрозу легитимность коренного населения в Новой Зеландии.

«Они пытаются отнять наши права», – говорят протестующие.

На прошлой неделе заседание парламента было прервано, когда депутаты начали танцевать хака – ритуальный танец маори – в знак протеста против законопроекта.