экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Новая Зеландия: 40 тысяч маори протестуют против угрозы своим правам

CentralAsia (CA) -  Более 40 тысяч представителей коренного народа маори собрались у парламента Новой Зеландии. Они протестуют против законопроекта, который предполагает новую интерпретацию соглашения 1840 года между британскими колонизаторами и маори, сообщает «Би-би-си».

Делегацию к зданию парламента, где рассматривался законопроект, возглавила королева маори Нга Вай Хоно и те По.

Этот марш протеста стал самым крупным в истории. Маори протестуют против законопроекта, который был внесён входящей в правящую коалицию либертарианской партией Act Political. Документ подразумевает новую интерпретацию Договора Вайтанги – соглашения, которое британские колонизаторы и вожди нескольких племён маори подписали в 1840 году и которое считается основополагающим документом сегодняшней Новой Зеландии.

В договоре всего три статьи. В первой вожди уступают суверенность британской короне, вторая гарантирует право собственности (в том числе на землю) для всех людей в Новой Зеландии, а третья обещает защиту, права и привилегии субъектов Британии для новозеландцев.

Авторы нового законопроекта полагают, что он необходим, чтобы отразить реальность, в которой Новая Зеландия состоит не только из маори и британских колонизаторов, а является многонациональной страной.

Однако критики законопроекта считают, что документ ставит под угрозу легитимность коренного населения в Новой Зеландии.

«Они пытаются отнять наши права», – говорят протестующие.

На прошлой неделе заседание парламента было прервано, когда депутаты начали танцевать хака – ритуальный танец маори – в знак протеста против законопроекта.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com