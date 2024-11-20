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Над девятью российскими регионами за ночь сбили 44 БПЛА, - Минобороны РФ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  За минувшую ночь средства противовоздушной обороны сбили над российскими регионами 44 беспилотника, сообщает Минобороны РФ.

Почти половину дронов уничтожили над Новгородской областью (20), еще пять сбили над Курской областью, четыре — над Орловской. По три беспилотника перехватили в Белгородской, Тульской и Тверской областях, по два — над Московской и Смоленской.

Новгородский губернатор Андрей Никитин сообщал, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет. Об отсутствии последствий также заявили губернаторы Смоленской и Орловской областей. Власти других регионов пока никак не комментировали атаки беспилотников.

Минобороны РФ до этого отчиталось о сбитых менее чем за четыре часа вечером 19 ноября 42 беспилотниках. Большинство аппаратов уничтожили в Брянской области — 32. Пять дронов сбили над Смоленской областью, два — в Подмосковье, по одному — над территориями Курской, Орловской и Ростовской областей.

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