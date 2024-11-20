Вице-президент Абхазии начал исполнять обязанности главы республики

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- 12:06, 20 ноября 2024
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|Предыстория: Президент Абхазии подал заявление об отставке
CentralAsia (CA) - Вице-президент непризнанной Абхазии Бадра Гунба приступил к исполнению обязанностей главы государства после отставки Аслана Бжании, сообщает пресс-служба президента республики.
«Я приступил к исполнению полномочий и обязанностей президента Республики Абхазия», — заявил Гунба в своем видеообращении, которое опубликовала пресс-служба в телеграм-канале.
Он также дал поручения всем руководителям и органам государственного управления выполнять свои функции в соответствии с законодательством республики.
Гунба стал и. о. главы Абхазии в связи с решением народного собрания (парламента) об отставке президента Аслана Бжании.
Он подал заявление об отставке в соответствии с соглашениями, достигнутыми в ходе переговоров представителей властей и оппозиции. Протестующие в качестве ответного шага пообещали освободить захваченные ими правительственные здания.
Протесты в Абхазии начались около недели назад из-за недовольства инвестиционным соглашением с Россией.