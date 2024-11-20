Вице-президент Абхазии начал исполнять обязанности главы республики

Бадра Гунба

CentralAsia (CA) - Вице-президент непризнанной Абхазии Бадра Гунба приступил к исполнению обязанностей главы государства после отставки Аслана Бжании, сообщает пресс-служба президента республики.

«Я приступил к исполнению полномочий и обязанностей президента Республики Абхазия», — заявил Гунба в своем видеообращении, которое опубликовала пресс-служба в телеграм-канале.

Он также дал поручения всем руководителям и органам государственного управления выполнять свои функции в соответствии с законодательством республики.

Гунба стал и. о. главы Абхазии в связи с решением народного собрания (парламента) об отставке президента Аслана Бжании.

Он подал заявление об отставке в соответствии с соглашениями, достигнутыми в ходе переговоров представителей властей и оппозиции. Протестующие в качестве ответного шага пообещали освободить захваченные ими правительственные здания.

Протесты в Абхазии начались около недели назад из-за недовольства инвестиционным соглашением с Россией.