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Вице-президент Абхазии начал исполнять обязанности главы республики
Бадра Гунба
Бадра Гунба
Предыстория: Президент Абхазии подал заявление об отставке

CentralAsia (CA) -  Вице-президент непризнанной Абхазии Бадра Гунба приступил к исполнению обязанностей главы государства после отставки Аслана Бжании, сообщает пресс-служба президента республики.

«Я приступил к исполнению полномочий и обязанностей президента Республики Абхазия», — заявил Гунба в своем видеообращении, которое опубликовала пресс-служба в телеграм-канале.

Он также дал поручения всем руководителям и органам государственного управления выполнять свои функции в соответствии с законодательством республики.

Гунба стал и. о. главы Абхазии в связи с решением народного собрания (парламента) об отставке президента Аслана Бжании.

Он подал заявление об отставке в соответствии с соглашениями, достигнутыми в ходе переговоров представителей властей и оппозиции. Протестующие в качестве ответного шага пообещали освободить захваченные ими правительственные здания.

Протесты в Абхазии начались около недели назад из-за недовольства инвестиционным соглашением с Россией.

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