Путин готов обсудить с Трампом прекращение огня в Украине, — Reuters

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CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин открыт для дискуссий о мире в Украине с будущим президентом Дональдом Трампом на основе завершения военных действий по линии фронта, но не пойдет на территориальные уступки и потребует нейтралитета Киева в любом варианте сделки. Об этом со ссылкой на источники пишет Reuters.

Российский президент «исключает возможность каких-либо серьезных территориальных уступок и настаивает на том, чтобы Киев отказался от амбиций вступить в НАТО, сообщили Reuters пять источников, знакомых с мышлением Кремля».

При этом Кремль может согласиться на завершение войны вдоль линии фронта. Также «есть пространство для переговоров о точном разделе четырех восточных областей: Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской».

Кроме того, «Россия также может быть открыта для вывода войск с относительно небольших участков территории, которые она контролирует в Харьковской и Николаевской областях».

Москва также готова обсуждать военные гарантии безопасности для Киева - при условии согласия Украины ограничить численность своих вооруженных сил и возвращения прав на использование русского языка.

Один из российских чиновников заявил, что соглашения не будет, если Украина не получит гарантий безопасности, добавив: «Вопрос в том, как избежать сделки, которая однажды втянет Запад в возможную прямую конфронтацию с Россией».

Отвечая на вопрос о том, как может выглядеть возможное прекращение огня, два российских источника сослались на проект Стамбульских соглашений.

«Внутри России Путин может представить соглашение о прекращении огня, которое позволит России удержать большую часть территории Донецка, Луганска, Запорожья и Херсона, как победу, которая обеспечит защиту русскоязычного населения на востоке Украины и обеспечит сухопутный мост в Крым. Будущее самого Крыма не подлежит обсуждению, заявили все российские официальные лица», - пишет Reuters.

При этом решение Байдена разрешить Украине запускать ракеты ATACMS вглубь России «может осложнить и задержать любое урегулирование, а также ужесточить требования Москвы», говорят источники агентства.

И, если соглашение о прекращении огня не будет достигнуто, «то Россия будет продолжать борьбу».