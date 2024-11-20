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Старший сын кронпринцессы Норвегии задержан по подозрению в сексуализированном насилии

CentralAsia (CA) -  Полиция задержала старшего сына кронпринцессы Норвегии Метте-Марит Мариуса Борга Хёйби. 27-летнего Хёйби, пишет Dagbladet, подозревают в сексуализированном насилии над лицом, «находившимся без сознания или по другим причинам неспособным сопротивляться».

Речь идет об инциденте, произошедшем 4 августа. Хёйби уже задерживали в рамках расследования, но отпустили на свободу. Тогда его подозревали в причинении телесных повреждений.

Будет ли теперь следствие ходатайствовать об аресте сына кронпринцессы, пока неизвестно.

Адвокат Хёйби заявил, что его доверитель не признает вины ни в сексуализированном насилии, ни по другим выдвинутым против него обвинениям.

Мариус Борг Хёйби — сын Метте-Марит от предыдущих отношений. Замуж за наследника норвежского престола Метте-Марит вышла в 2001 году. В этом браке у нее родились еще двое детей.

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