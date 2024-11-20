Зеленский считает, что Украина проиграет войну в случае сокращения помощи от США при Трампе

CentralAsia (CA) - Украина проиграет войну, если США начнут сокращать ей помощь при президенте Дональде Трампе. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Если они будут сокращать, я думаю, мы проиграем. Конечно, в любом случае мы останемся и будем бороться. У нас есть производство, но его недостаточно, чтобы победить. И я думаю, его недостаточно, чтобы выжить. Но если таков будет американский выбор, мы решим, что нам делать», - сказал Зеленский.

На вопрос, сможет ли Трамп повлиять на Владимира Путина и положить конец войне, Зеленский заявил, что «это будет непросто».

При этом он сказал, что США сильнее России, и призвал Трампа снизить цены на нефть.

«Я слышал сигнал в СМИ от президента Трампа о том, что он думает снизить цены на энергоносители, на нефть, и это нужно сделать», - добавил Зеленский.