Зеленский считает, что Украина проиграет войну в случае сокращения помощи от США при Трампе

- Азия и мир, политика
- 15:05, 20 ноября 2024
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CentralAsia (CA) - Украина проиграет войну, если США начнут сокращать ей помощь при президенте Дональде Трампе. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Fox News.
«Если они будут сокращать, я думаю, мы проиграем. Конечно, в любом случае мы останемся и будем бороться. У нас есть производство, но его недостаточно, чтобы победить. И я думаю, его недостаточно, чтобы выжить. Но если таков будет американский выбор, мы решим, что нам делать», - сказал Зеленский.
На вопрос, сможет ли Трамп повлиять на Владимира Путина и положить конец войне, Зеленский заявил, что «это будет непросто».
При этом он сказал, что США сильнее России, и призвал Трампа снизить цены на нефть.
«Я слышал сигнал в СМИ от президента Трампа о том, что он думает снизить цены на энергоносители, на нефть, и это нужно сделать», - добавил Зеленский.