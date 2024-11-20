Кремль исключил заморозку конфликта в Украине по линии фронта

Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) - Вариант с заморозкой конфликта в Украине не приемлем для России, Москве важно достичь всех заявленных целей, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Президент [Владимир Путин] также уже говорил о том, что какой-то вариант заморозки, заморозки этого конфликта нам не подойдет. Нам важно достичь своих целей, которые всем хорошо известны», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, готовы ли в Кремле обсуждать, как пройдет граница между Россией и Украиной.

Ранее сегодня Reuters со ссылкой источники сообщил, что Россия может «в целом согласиться» на заморозку конфликта по линии фронта, а также отказаться от «небольших участков территории», которые российские военные контролируют в Харьковской и Николаевской областях.