экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Минобороны России сообщило о взятии Ильинки в ДНР

CentralAsia (CA) -  Российские военные взяли под контроль населенный пункт Ильинка в ДНР, сообщило Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Ильинка Донецкой народной республики», — говорится в сводке министерства.

Село Ильинка расположено в Покровском районе ДНР, находится в нескольких километрах к югу от села Новоселидовка, о взятии которого накануне отчиталось Минобороны. Ильинка находится на правом берегу Кураховского водохранилища. На его левом берегу находится один из крупнейших опорных пунктов ВСУ в регионе — город Курахово.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com