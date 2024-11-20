Минобороны России сообщило о взятии Ильинки в ДНР

CentralAsia (CA) - Российские военные взяли под контроль населенный пункт Ильинка в ДНР, сообщило Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Ильинка Донецкой народной республики», — говорится в сводке министерства.

Село Ильинка расположено в Покровском районе ДНР, находится в нескольких километрах к югу от села Новоселидовка, о взятии которого накануне отчиталось Минобороны. Ильинка находится на правом берегу Кураховского водохранилища. На его левом берегу находится один из крупнейших опорных пунктов ВСУ в регионе — город Курахово.