Абдулла Арипов переизбран на должность премьер-министра Узбекистана

Абдулла Арипов

CentralAsia (UZ) - На заседании Олий Мажлиса (парламента Узбекистана) 20 ноября Абдулла Арипов был переизбран на пост премьер-министра республики. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Выдвигая кандидатуру Арипова, президент Шавкат Мирзиёев пояснил, что Узбекистан вступает в новый, ответственный этап своего развития. В новой эпохе нельзя работать по вчерашним критериям. Правительство должно организовать свою деятельность на совершенно новой основе, для чего ему нужен сильный лидер.

Таковым Мирзиёев считает Арипова. По словам президента, он обладает большими организаторскими способностями, глубоким чувством ответственности, богатыми знаниями и опытом работы в системе исполнительной власти. Именно он сможет эффективно организовать деятельность правительства и мобилизовать глав министерств и ведомств для решения стоящих перед руководством Узбекистана важных задач.

Кандидат на пост премьера представил программу действий кабинета министров на ближайшее и долгосрочное будущее, после чего был утвержден в должности по итогам тайного голосования депутатов.

Абдулла Арипов родился в Ташкенте 24 мая 1961 года. В 1983 году окончил Ташкентский электротехнический институт связи, получив диплом инженера электросвязи. С августа 2001 по май 2002 года работал генеральным директором Узбекского агентства почты и телекоммуникаций. 30 мая 2002 года его назначили заместителем премьер-министра Узбекистана — руководителем Комплекса по вопросам связи и информационно-телекоммуникационных технологий — генеральным директором Узбекского агентства связи и информатизации (УзАСИ).

Должность вице-премьера Арипов занимал по август 2012 года, когда его сняли: отставку связывали, в частности, с конфликтом вокруг «МТС-Узбекистан». После прихода к власти Шавката Мирзиёева в 2016 году Арипова вернули в правительство – сначала в качестве вице-премьера, затем он занял пост премьер-министра.

Согласно Конституции страны, в связи с вновь избранным корпусом Олий Мажлиса правительство Узбекистана ушло в отставку – 19 ноября. В тот же день на свои посты были переизбраны спикер парламента Танзила Нарбаева и ее заместители — Садык Сафоев и Аманбай Орынбаев.