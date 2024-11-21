Цены на электроэнергию в Монголии растут

CentralAsia (MNG) -

Домохозяйства, ежемесячно платящие ₮36 000 за электроэнергию, заплатят ₮52 000. Большинство граждан Монголии не возражали против повышения цен.

По данным ЦБ Монголии курс тугриков на сегодня составляет 0.03 российских рубля.

Тарифы на электроэнергию в Монголии повышаются с 15 ноября 2024 года в соответствии с решением Комиссии по регулированию энергетики о приведении потребительских цен на электроэнергию в соответствие с реальными затратами. Тарифы на отопление также будут скорректированы с 16 мая 2025 года.

Текущий средний тариф на электроэнергию составляет ₮216 за кВт·ч, а затем составит ₮280, но теперь к потреблению электроэнергии домохозяйствами будет применяться многоуровневая система, чтобы стимулировать энергоэффективность и минимизировать финансовое воздействие на семьи.

Для домохозяйств первые 150 кВт·ч ежемесячного потребления будут оплачиваться по ставке ₮175 за кВт·ч, потребление от 150 до 300 кВт·ч будет стоить ₮256 за кВт·ч, а потребление свыше 300 кВт·ч будет оплачиваться по ставке ₮285 за кВт·ч. Ранее домохозяйства платили в среднем ₮140 за кВт·ч.

Введение этой многоуровневой системы отражает принцип, согласно которому более высокое потребление влечет за собой более высокие издержки. Домохозяйства, потребляющие до 150 кВт·ч, что составляет 45% всех домохозяйств, увидят скромное увеличение, в то время как 40% домохозяйств, потребляющих 150-300 кВт·ч, и 15% домохозяйств, потребляющих более 300 кВт·ч, испытают более резкие изменения тарифов. Для среднестатистического домохозяйства, потребляющего 220 кВт/ч в месяц, ежемесячный счет за электроэнергию увеличится с ₮36 220 до ₮52 107, что означает рост на ₮15 887.

Для учета различных моделей потребления будет введен тариф на вечерний пиковый час, дополняющий существующие дневные и ночные тарифы.

Домохозяйства в юрточных районах продолжат пользоваться скидкой на электроэнергию в ночное время, а тарифы для социально уязвимых домохозяйств останутся неизменными. Тарифы для домохозяйств остаются стабильными в течение последних пяти лет с 2019 года.

Тарифы на электроэнергию для предприятий и организаций вырастут в среднем на 30%. Комиссия по регулированию энергетики заявила, что данная реформа, приводящая цены в соответствие с рыночными принципами, направлена ​​на содействие финансовой и операционной устойчивости в энергетическом секторе Монголии.

источник: MiddleAsianNews

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