26 ноября в Монголии отметят столетие провозглашения МНР и принятия первой Конституции

Книга «Конституция (основной закон) Монголии»

CentralAsia (MNG) -

26 ноября 2024 года по всей стране будет отмечаться столетие провозглашения Монгольской Народной Республики и принятия Первой Конституции.

Монгольская Народная Республика (МНР) — социалистическая республика с однопартийной системой, существовавшая с 1924 по 1992 год. Высшим органом народной власти являлся Великий Народный Хурал. В результате Демократической революции 1989 года была принята новая Конституция и образована Монголия.

Согласно конституции, Монгольская Народная республика являлась социалистическим государством, народной республикой.

Высшим органом государственной власти и единственный законодательный орган был Великое Народный Хурал (Ардын Их Хурал), избиравшийся на 4 года на основе всеобщего прямого избирательного права при тайном голосовании по норме: 1 депутат от 4 тысяч жителей. Великий Народный Хурал утверждал конституцию и поправки в неё, определял внутреннюю и внешнюю политику, утверждал планы развития хозяйства страны, государственный бюджет. В период между сессиями Великого Народного Хурала высшим органом власти являлся его Президиум.

Высшим исполнительным орган было правительство МНР (Совет Министров), состоящий из премьер-министра МНР, заместителей премьер-министра МНР и министров, образуемое Великим Народным Хуралом.

Постановление № 64 от 2023 года, принятое Великим Государственным Хуралом Монголии, отражает столетие провозглашения МНР и принятия Первой Конституции.

В резолюции излагаются положения о проведении научно обоснованных исследований исторического значения Первой Конституции, организации научных конференций, создании и распространении исторических и научных публикаций. Она также направлена ​​на продвижение концепции уважения к Конституции и организацию государственных церемоний и других памятных мероприятий. В этих рамках Великий Государственный Хурал проведет почетную сессию и организует форум под названием «Эффективное осуществление парламентского контроля».

Дальнейшие мероприятия включают организацию лекций на тему «Суть, содержание и значение первой конституции» для студентов университетов и старшеклассников. Также пройдут научные конференции и выставки по теме «Конституционализм: прошлое, настоящее и будущее», а также традиционные турниры по национальной борьбе и другие государственные торжественные мероприятия.

29 декабря 1911 года Внешняя Монголия провозгласила свою независимость от маньчжурской империи Цин. Страну возглавил теократический правитель Богдо-гэгэн VIII. В период 1911—1921 годов Монголия под управлением Богдо-хана была непризнанным государством, протекторатом Российской империи, автономией в составе Китая. Летом 1919 года китайские войска ликвидировали монгольскую автономию, однако в 1921 году они были изгнаны войсками Азиатской конной дивизии под командованием Романа Фёдоровича фон Унгерн-Штернберга, действовавшего с санкции Богдо-гэгэна.

Первый проект Конституции был составлен в 1914 году по приказу Т.Намнансурэна, бывшего Премьер-министра Монголии при Богд хаане. В то же время подготовка к становлению независимой страной с собственной Конституцией велась непрерывно вплоть до 1924 года путем перевода и изучения законов стран, у которых уже была Конституция.

Решение о создании рабочей группы для разработки проекта первой Конституции было принято 19 мая 1922 года на заседании Центрального Комитета Монгольской народной партии и Народного правительства. В этом решении было отмечено, что рабочая группа по разработке Конституции должна назначить своих членов, взять за основу заранее подготовленные законы и отразить законы и нормативные акты зарубежных стран, в том числе стран Европы.

1 сентября 1922 года в постановлении 39-го заседания Народного правительства говорилось: «Конституция должна быть составлена на основе законов Содружества наций, таких как Англия, и разработана в соответствии с текущим состоянием правительства».

26 ноября 1924 года, была принята первая Конституция.

На последней странице первой Конституции написано: «26 ноября 1924 года в 16 часов 17 мин первая Конституция Монголии была утверждена на первом заседании Великого Государственного Хурала в соответствии со статьей 1 Постановления №14. Председатель Великого Народного Хурала Жадамба, Заместитель председателя Бадрах, секретарь Гэлэгсэнгэ, Дугаржанцан».

Таким образом, принятие первой Конституции и провозглашение Монгольской Народной Республики является основой для гордости монголов и историческим символом независимости страны.

источник: MiddleAsianNews

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