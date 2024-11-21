Университет Миннесоты в Крукстоне начинает совместную программу обучения с монгольскими университетами

CentralAsia (MNG) -

Университет Миннесоты Крукстон расширяет свои академические отношения, подписав меморандум о взаимопонимании с двумя монгольскими университетами.

Одним из них является соглашение о совместной программе обучения в области международного бизнеса с Университетом глобального лидерства Монголии (The Global Leadership University of Mongolia - GLU).

Канцлер Мэри Хольц-Клауз с президентом GLU Отгонбатом Бархуу

Еще одно направление — партнерство с Монгольским университетом естественных наук с целью изучения возможностей в области сельского хозяйства и зоотехники.

Канцлер университета M Crookston Мэри Хольц-Клоз встретилась с университетами и посольством США во время своего визита в Монголию.

Университет приветствовал двух студентов из Университета глобального лидерства Монголии на осенний семестр, а также они ожидают еще одного студента весной.

Университет Миннесоты Крукстон (UMN–Crookston) — государственный колледж в Крукстоне, штат Миннесота. Студенты приезжают учиться в Университет Миннесоты в Крукстоне из 20 стран и 40 штатов США.

Расположенный на северной окраине Крукстона, штат Миннесота, недалеко от шоссе U.S. Highway 2, кампус площадью 108 акров (237 акров, включая исследовательские участки Северо-Западного исследовательского и информационно-просветительского центра) находится в долине реки Ред-Ривер, центре большого сельскохозяйственного региона. Регион является точкой перехода от лесных массивов востока к великим равнинам Дакоты.

источник: MiddleAsianNews

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