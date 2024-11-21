Состоялась межведомственная консультативная встреча между МИД Монголии и МИД Литвы

CentralAsia (MNG) -

Очередная политическая консультативная встреча МИД Монголии и МИД Литвы состоялась в Вильнюсе, Латвия, 19 ноября 2024 года.

На встрече стороны обменялись мнениями о текущем состоянии политической, социальной и экономической ситуации, а также об основных целях, отраженных в долгосрочных планах развития двух стран.

На консультативной встрече были представлены политические, социальные и экономические условия Монголии и Литвы, а также основные цели, включенные в долгосрочную политику развития, и состоялся обмен мнениями о возможностях сотрудничества в этом контексте. Кроме того, обе стороны будут искать возможности для обогащения своего сотрудничества экономическим содержанием, особенно путем расширения сотрудничества в области международных грузоперевозок и логистики, а также взаимовыгодного сотрудничества в таких областях, как образование и сельское хозяйство.

Кроме того, решено доработать важные документы о сотрудничестве для создания благоприятной правовой среды, направленной на расширение отношений между двумя странами.

Кроме того, они обсудили сохранение традиций сотрудничества в рамках ООН и международных организаций, а также обменялись мнениями по некоторым вопросам международных отношений.

Монгольскую сторону на политической консультативной встрече возглавила директор Департамента Европы Министерства иностранных дел Монголии г-жа Баттунгалаг Ганхуурай, а литовскую сторону — Юлиус Пранявичюс, директор по Индо-Тихоокеанскому региону Министерства иностранных дел Литовской Республики.

источник: MiddleAsianNews

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