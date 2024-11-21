экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Китайская чайная культура способствует дружбе с Монголией
// Шэнь Миньжуань 沈敏娟 Shen Minjuan

CentralAsia (MNG) -  Во вторник в Дархане, столице северного аймака Монголии Дархан-Уул, состоялось культурное мероприятие, посвященное чайным традициям Китая.

Посол Китая в Монголии Шэнь Миньцзюань сказала, что чай — это сокровище китайской нации, воплощающее тысячелетнее культурное наследие. Это и напиток, и культура, а Великий чайный путь, древний торговый путь, соединяющий Китай, Монголию и Россию, сыграл важную роль в содействии товарным и культурным обменам.

Шэнь Миньцзюань
Шэнь Миньцзюань
// Шэнь Миньжуань 沈敏娟 Shen Minjuan

Целью мероприятия было укрепление дружбы между народами двух стран с помощью чайной культуры, сказала посол.

На мероприятии под названием «Чай для гармонии: культурный салон Яцзи» были представлены демонстрации чайной культуры наряду с выставкой различных сортов чая, чайных сервизов и фотографий, демонстрирующих богатое чайное наследие Китая.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com