Китайская чайная культура способствует дружбе с Монголией

// Шэнь Миньжуань 沈敏娟 Shen Minjuan

CentralAsia (MNG) - Во вторник в Дархане, столице северного аймака Монголии Дархан-Уул, состоялось культурное мероприятие, посвященное чайным традициям Китая.

Посол Китая в Монголии Шэнь Миньцзюань сказала, что чай — это сокровище китайской нации, воплощающее тысячелетнее культурное наследие. Это и напиток, и культура, а Великий чайный путь, древний торговый путь, соединяющий Китай, Монголию и Россию, сыграл важную роль в содействии товарным и культурным обменам.

Шэнь Миньцзюань // Шэнь Миньжуань 沈敏娟 Shen Minjuan

Целью мероприятия было укрепление дружбы между народами двух стран с помощью чайной культуры, сказала посол.

На мероприятии под названием «Чай для гармонии: культурный салон Яцзи» были представлены демонстрации чайной культуры наряду с выставкой различных сортов чая, чайных сервизов и фотографий, демонстрирующих богатое чайное наследие Китая.

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