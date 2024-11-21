Пентагон объявил о пакете помощи Украине на $275 млн

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CentralAsia (CA) - США направят Украине пакет военной помощи общей суммой $275 млн, сообщил Пентагон.

В него вошли боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS, 155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды, беспилотники, противотанковые комплексы Javelin, запчасти.

В Украину также поставят минометные мины калибра 60 и 81 мм, противотанковые ракеты TOW, комплексы AT-4, оборудование для инженерных работ и защитные средства от химической, биологической, радиологической и ядерной угроз. Это 70-й по счету транш военной помощи, отправленный администрацией президента США Джо Байдена.

13 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Белый дом намерен поставить Украине «каждый доллар» из одобренных Конгрессом средств до 20 января, когда в должность вступит избранный президент Дональд Трамп. В Пентагоне позднее уточнили: партии оружия планируется передавать еженедельно. Как сообщало военное ведомство, речь идет об использовании выделенных на эти цели $9 млрд.