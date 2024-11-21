Bloomberg и The Guardian: Украина впервые ударила британскими ракетами Storm Shadow по территории России

CentralAsia (CA) - Украина впервые использовала британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара по целям на территории России. Об этом сообщают The Guardian и Bloomberg со ссылкой на источники.

Пресс-секретарь премьера Великобритании Кира Стармера отказался комментировать эту информацию.

The Telegraph уточняет, что жители поселка Марьино в Курской области обнаружили фрагменты ракеты Storm Shadow.

Фотографии предположительно обломков Storm Shadow публиковал, в частности, российский телеграм-канал «Два майора».

Днем 20 ноября губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что силы ПВО сбили две украинские ракеты. Тип ракет он не уточнил. Телеграм-канал «Два майора» утверждал, что ВСУ выпустили в направлении Курской области до 12 ракет Storm Shadow.

Украинское издание Defense Express предположило, что ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по исторической усадьбе князей Барятинских в Курской области. Сейчас эта усадьба — санаторий Управделами президента России.

По информации The Times, которая была опубликована 20 ноября, высокопоставленные источники в правительстве Великобритании «намекнули», что ограничения США на использование Украиной британских дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов по территории России сняты.

Утром 19 ноября Генштаб ВСУ объявил об атаке на склад вооружений в Брянской области. Позже издание «РБК-Украина» со ссылкой на источник в украинской армии сообщило, что удар был нанесен ракетами ATACMS по складу боеприпасов возле города Карачев. По словам собеседника издания, ВСУ впервые применили дальнобойные американские ракеты по целям на территории России. Вскоре Минобороны России подтвердило, что ВСУ в ночь на 19 ноября нанесли удар шестью дальнобойными ракетами ATACMS по военному объекту в Брянской области.

О том, что администрация Джо Байдена разрешила Украине использовать ракеты ATACMS по целям на территории России, американские СМИ сообщили 17 ноября.

Storm Shadow — британская крылатая ракета воздушного базирования (их французский аналог — Scalp). Дальность этих ракет составляет от 250 до 560 км в зависимости от модификации, а для их наведения требуются данные с американских спутников.