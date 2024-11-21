В Грузии наказали оппозиционера, который облил главу ЦИК краской

CentralAsia (CA) - Суд в Грузии оштрафовал на 500 лари ($182) члена Центральной избирательной комиссии от оппозиционной партии «Единство – Национальное движение» Давида Киртадзе за то, что он облил черной краской главу ЦИК Георгия Каландаришвили.

Как сообщает Mtavari, Давида Киртадзе также лишили членства в ЦИК на четыре года.

16 ноября Киртадзе во время заседания вылил на Гиорги Каландаришвили черную краску, обвинив его в нарушениях на выборах. Это произошло перед тем, как глава ЦИК должен был подписать протокол, утверждающий итоги парламентского голосования, которое прошло в стране 26 октября. Из-за нападения на главу ЦИК заседание приостановили. В тот же день МВД Грузии возбудило в отношении Давида Киртадзе уголовное дело по ст. 118 УК Грузии (умышленное причинение вреда здоровью). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Согласно утвержденному протоколу, наибольшее число мандатов (89 из 150) получила партия «Грузинская мечта». За нее проголосовали 53,93% граждан. С 26 октября в Грузии проходят массовые протесты несогласных с результатами голосования. Они требуют назначения новых выборов.