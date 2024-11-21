Покушение на экс-пресс-секретаря президента Узбекистана. В Южной Корее задержан еще один подозреваемый

CentralAsia (UZ) - В Южной Корее в городе Сеул задержан еще один подозреваемый в покушении на бывшего пресс-секретаря президента Узбекистана Комила Алламжонова, сообщает «Озодлик» со ссылкой на источники.

По данным издания, после случившегося 36-летний уроженец Ташкента Джавлон Юнусов был объявлен в международный розыск по линии «Интерпол» по подозрению в покушении на убийство и имел «красное уведомление» — то есть разыскивался за особо тяжкое преступление.

Примерно в 01:40 26 октября по ул.Ифор в Кибрайском районе Ташкентской области двое мужчин обстреляли из огнестрельного оружия ехавший внедорожник Range Rover и скрылись. В сообщении Генпрокуратуры Узбекистана указывалась лишь марка машины и инициалы водителя — С.С. Имя Алламжонова не упоминается.

По данному факту возбуждено несколько уголовных дел: ст. 25 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), ст.97 («Умышленное убийство») и ст.248 («Незаконный оборот огнестрельного оружия, боевых припасов, основных частей огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, средств взрывания или взрывных устройств») Уголовного кодекса Узбекистана.

Ранее были задержаны 4 человека, имена которых власти Узбекистана официально не озвучивали.

40-летний Комил Алламжонов занимал пост пресс-секретаря президента Узбекистана с декабря 2017 года по октябрь 2018-го. Затем его назначили исполняющим обязанности генерального директора Узбекского агентства по печати и информации (УзАПИ), которое позже трансформировалось в Агентство информации и массовых коммуникаций (АИМК). Заместителем Алламжонова была дочь действующего президента Узбекистана Саида Мирзиёева.

В январе 2020 года Алламжонов и Мирзиёева объявили об уходе из АИМК и создали Общественный фонд поддержки и развития национальных масс-медиа. Алламжонов возглавил попечительский совет фонда, Мирзиёева заняла пост его заместителя.

Летом 2022 года Алламжонов вернулся в администрацию президента на должность заместителя главы этого органа, занимался вопросами изучения общественного мнения и информационной политики. В августе 2023 года возглавил департамент информационной политики администрации президента, 30 сентября текущего года покинул пост, после чего заявил о намерении работать в частном секторе.