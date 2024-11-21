Трудных детей в Казахстане будут определять в военно-патриотические клубы

CentralAsia (KZ) - Трудных детей в Казахстане будут определять в военно-патриотические клубы и кадетские классы, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Проект по «погружению детей с девиантным поведением в позитивную среду» должны реализовать до конца года. Он предусматривает закрепление авторитетных наставников, определение в кадетские классы и клубы военно-патриотического движения. Прокуратура также предлагает занять дополнительным образованием подростков, состоящих на учётах в полиции.

«Началась разработка комплексной программы реабилитации детей с девиантным поведением. Всего функционирует пять таких учреждений, где ежегодно пребывает 300 трудных подростков со всей страны. Превентивный эффект этих организаций переоценён. Свидетельством тому служат частые побеги воспитанников, попытки суицида, а также повторные правонарушения, в том числе в стенах учреждений», – считают в надзорном органе.

В качестве примера прокуратура привела инцидент в одной из таких школе на востоке Казахстане. Десятиклассник склонял воспитанников к побегу. Угрожая насилием, он нанёс троим детям татуировки с адресом своей страницы в Instagram.

При этом, подчеркнули в надзорном органе, такие спецшколы недешёво обходятся местным бюджетам. Ежегодно на их содержание уходит около миллиарда тенге.

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