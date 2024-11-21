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СМИ: Министр торговли Туркменистана задержан сразу после увольнения с поста

CentralAsia (TM) -  В Туркменистане задержан бывший министр торговли и внешнеэкономических связей Бегенч Гочмоллаев. Об этом сообщает Тurkmen.news со ссылкой на источник в одном из силовых ведомств страны.

По его данным, Гочмоллаева отправили под стражу в день отставки — 15 ноября. Причиной снятия с должности президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов указал серьезные недостатки в работе. По информации источника Тurkmen.news, экс-министр задержан по подозрению в коррупции и дает показания.

На допрос вызывали и министра текстильной промышленности Нурмухаммета Оразгельдыева, получившего пост четыре месяца назад. Он тоже отправлен под стражу, отмечает издание.

По информации Тurkmen.news, бывший вице-премьер Туркменистана Батыр Атдаев дал показания по этому делу в Генеральной прокуратуре в качестве свидетеля. Атдаев, ранее курировавший торговый комплекс, текстильную промышленность и частный сектор, был уволен одновременно с Гочмоллаевым за неудовлетворительное исполнение обязанностей.

Наблюдатели полагают, что Атдаев, вероятно, избежит преследования благодаря своим прочным связям в туркменской номенклатуре. Напомним, что до назначения вице-премьером Атдаев несколько лет работал генеральным прокурором Туркменистана. Его влияние распространяется на ключевые фигуры в государственных структурах, включая председателя Высшей контрольной палаты Довлета Ташлиева и заместителя генпрокурора Рахима Атаева.

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