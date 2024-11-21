Россия ударила по Украине межконтинентальной баллистической ракетой, - ВСУ

CentralAsia (CA) - Воздушные силы ВСУ заявили, что утром 21 ноября российские войска выпустили по Украине межконтинентальную баллистическую ракету.

Запуск был осуществлен из Астраханской области, заявили в ВСУ. Других подробностей украинские военные не приводят. Независимого подтверждения этой информации нет.

«Украинская правда» со ссылкой на источники сообщает, что речь идет о ракете средней дальности РС-26 «Рубеж».

The Guardian пишет, что если эта информация подтвердится, то это будет первое применение такого типа ракеты за время военных действий.

Межконтинентальная баллистическая ракета имеет минимальную дальность в пять тысяч километров, но некоторые из них могут преодолевать расстояние более девяти тысячи километров, пишет CNN.

В сводке Воздушных сил ВСУ говорится, что за утро 21 ноября силы ПВО сбили шесть крылатых ракет X-101, запущенных российскими войсками. О последствиях удара межконтинентальной баллистической ракетой в сообщении ВСУ ничего не говорится.

Глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак утром 21 ноября сообщал о ракетной атаке на Днепр. По его данным, повреждения получило промышленное предприятия. Какие именно ракеты атаковали город, он не уточнял.

Российское Минобороны информацию о ракетной атаке по Днепру на момент публикации не комментировало.