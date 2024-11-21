Россия ударила по Украине межконтинентальной баллистической ракетой, - ВСУ

- Азия и мир, происшествия
- 15:51, 21 ноября 2024
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- Обновлено: 15:54, 21 ноября 2024
CentralAsia (CA) - Воздушные силы ВСУ заявили, что утром 21 ноября российские войска выпустили по Украине межконтинентальную баллистическую ракету.
Запуск был осуществлен из Астраханской области, заявили в ВСУ. Других подробностей украинские военные не приводят. Независимого подтверждения этой информации нет.
«Украинская правда» со ссылкой на источники сообщает, что речь идет о ракете средней дальности РС-26 «Рубеж».
The Guardian пишет, что если эта информация подтвердится, то это будет первое применение такого типа ракеты за время военных действий.
Межконтинентальная баллистическая ракета имеет минимальную дальность в пять тысяч километров, но некоторые из них могут преодолевать расстояние более девяти тысячи километров, пишет CNN.
В сводке Воздушных сил ВСУ говорится, что за утро 21 ноября силы ПВО сбили шесть крылатых ракет X-101, запущенных российскими войсками. О последствиях удара межконтинентальной баллистической ракетой в сообщении ВСУ ничего не говорится.
Глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак утром 21 ноября сообщал о ракетной атаке на Днепр. По его данным, повреждения получило промышленное предприятия. Какие именно ракеты атаковали город, он не уточнял.
Российское Минобороны информацию о ракетной атаке по Днепру на момент публикации не комментировало.