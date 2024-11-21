Лукашенко помиловал еще 32 политзаключенных в Беларуси

CentralAsia (CA) - Президент Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 32 граждан Беларуси, осужденных по статьям об «экстремизме», сообщает близкий к его пресс-службе телеграм-канал «Пул первого».

Среди помилованных — восемь женщин и 24 мужчины. Их имена не называются. Как утверждается, все они признали свою вину, раскаялись в содеянном и ходатайствовали о помиловании.

«17 человек имеют хронические заболевания, один является инвалидом. У 17 осужденных есть дети, из них двое — многодетные. Девять помилованных — старше 50 лет», — говорится в сообщении.

С лета 2024 года в Беларуси уже в пятый раз освобождают политзаключенных. Так, 16 августа Лукашенко подписал указ о помиловании 30 человек, 4 сентября — еще 30 человек, 16 сентября — еще 37 человек, 7 ноября — еще 31 человека. Во всех случаях пресс-служба Лукашенко не называла имена освобожденных.