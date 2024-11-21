США наложили вето на проект СБ ООН о постоянном прекращении огня в Газе

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CentralAsia (CA) - США наложили вето на проект резолюции непостоянных членов Совета Безопасности ООН по палестино-израильскому конфликту с требованием о немедленном прекращении огня в секторе Газа, сообщает The New York Times.

Как отмечает газета, 14 членов Совбеза проголосовали за резолюцию и только США проголосовали против нее.

Штаты объяснили свое решение тем, что в резолюции формулировка предполагает, что освобождение заложников произойдет только после начала соблюдения режима прекращения огня, а не до.

Это пятый раз, когда США выступают против прекращения огня в секторе Газа. Так, в начале декабря 2023 года Штаты наложили вето на проект резолюции ОАЭ о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

До этого, 27 октября 2023 года, Вашингтон также не поддержал иорданский проект, который призывал к перемирию. Еще один проект ближневосточной резолюции, который разработала Бразилия, США отклонили 18 октября того же года. А 16 октября страна проголосовала против российского проекта.