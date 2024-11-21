Институт русского языка имени Пушкина выбрал слово 2024 года

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CentralAsia (CA) - Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина выбрал словом 2024 года «Пушкин». Главными словами года также названы «семья», «искусственный интеллект», «выборы» и «квадробер», сообщили ТАСС в пресс-службе института.

Слово года выбирают на основе анализа разных источников информации, в том числе СМИ и соцсетей. Как отметили эксперты института, статистика поисковых запросов со словом «Пушкин» демонстрирует высокий интерес к поэту. По данным Wordstat, только за последний месяц число запросов с его именем в поиске превысило 10 млн.

Популярность слова «семья» связывают с тем, что текущий год в России объявлен Годом семьи. Словосочетание «искусственный интеллект» и аббревиатура «ИИ» держатся в топе популярных с ноября 2022 года. Частота поиска со словом «выборы» связана с прошедшими в марте выборами президента России и президентскими выборами в США, которые состоялись в ноябре. Слово «квадробер» чаще всего предлагали участники народного голосования — в октябре с ним было задано более 2 млн поисковых запросов.

По версии Института русского языка имени А. С. Пушкина, в 2023 году словом года стала «нейросеть». В этом году в десятку претендентов на звание главного слова года вошли «мир», «любовь» и «перемены».