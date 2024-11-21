В Казахстане стало меньше молодёжи, которая нигде не учится и не работает

CentralAsia (KZ) - В Казахстане стало меньше молодёжи, которая нигде не учится и не работает, сообщает Бюро национальной статистики.

Доля молодёжи, относящейся к категории NEET, в III квартале составила 6,4% – 345,5 тысячи человек. В аналогичном квартале прошлого года этот показатель был равен 7,1% – 381,7 тысячи человек.

NEET называют категорию казахстанцев в возрасте от 15 до 34 лет, которые нигде не учатся и не работают.

Больше всего молодых людей этой категории в Алматы (42,5 тысячи человек), Туркестанской области (34,6 тысячи) и Астане (26,4 тысячи). Меньше всего NEET-молодёжи в Улытауской области (5,4 тысячи человек).

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