Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаниягу и бывшего министра обороны Йоава Галанта

Биньямина Нетаниягу и Йоава Галанта

CentralAsia (CA) - Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и министра обороны Йоава Галанта, который был отстранен с поста 5 ноября. Об этом сообщает МУС.

Суд обвиняет Нетаниягу и Галанта в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в секторе Газа с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года. Также они обвиняются в использовании голода как метода ведения войны.

Судьи МУС считают, что Нетаниягу и Галант «осознанно и намеренно» лишили гражданское население Газа жизненно необходимых товаров, включая еду, воду, лекарства, топливо и электроэнергию.

МУС выдал ордер на арест Мухаммеда Дейфа, командующего военным крылом ХАМАС, которого в Израиле считают одним из организаторов нападения 7 октября 2023 года. Дейф был убит в июле в результате израильского авиаудара. ЦАХАЛ подтвердил его смерть 1 августа 2024 года.

Запрос на ордера на арест Нетаниягу и Галанта был подан прокурором МУС Каримом Ханом в мае 2024 года. В тот же период были запрошены ордера на арест лидеров ХАМАС — Яхьи Синвара, Мухаммада Дейфа и Исмаила Хании, все они были убиты.

Нетаниягу назвал этот запрос «скандальным» и заявил, что он не повлияет на него или Израиль.