Двусторонний товарооборот между Вьетнамом и Монголией утроился

Панельная дискуссия на Вьетнамско-монгольском сельскохозяйственном бизнес-форуме в Ханое 20 ноября.

CentralAsia (MNG) -

Вьетнам хочет получать из Монголии высококачественную говядину, баранину и молочные продукты, Монголия — рис и кофе

Двусторонний товарооборот между Вьетнамом и Монголией вырос втрое: с $41,5 млн в 2017 году до $132 млн в 2023 году.

Директор Института политики и стратегии развития сельского хозяйства и сельских районов Чан Конг Тханг обнародовал данные на Вьетнамско-монгольском сельскохозяйственном бизнес-форуме в Ханое 20 ноября.

Мероприятие было совместно организовано Министерством сельского хозяйства и развития села в координации с Ассоциацией дружбы Вьетнам-Монголия.

По словам Тханг, за первые семь месяцев 2024 года двусторонний товарооборот достиг $65,5 млн, и теперь обе страны работают над достижением цели двустороннего товарооборота в $200 млн. У Вьетнама и Монголии есть выдающиеся преимущества в области сельского хозяйства, причем Вьетнам является ведущим экспортером таких продуктов, как рис, кофе и тропические фрукты.

Между тем, Монголия славится своей высококачественной говядиной, бараниной и молочными продуктами. Это те области, где компании из обеих стран могут использовать возможности для удовлетворения растущих потребностей мирового рынка, сказал Тханг.

Таким образом, форум станет важным мостом для встреч, обмена информацией и поиска возможностей сотрудничества для предприятий двух стран. Кроме того, в рамках этого мероприятия правительства двух стран поделятся преференциальной политикой и механизмами поддержки, чтобы предприятия могли более эффективно получать доступ к рынкам друг друга.

«Мы надеемся, что результаты форума станут важной основой для дальнейшего роста двустороннего товарооборота», — сказал Тханг.

На форуме делегаты обсудили потенциал торгового сотрудничества, включая процедуры импорта козлятины и баранины на вьетнамский рынок, а также потенциал торговли скотом между Вьетнамом и Монголией.

Они также обсудили возможности сотрудничества Вьетнама и Монголии в сфере услуг и потенциал импорта и экспорта сельскохозяйственной продукции между Вьетнамом и Монголией.

Заместитель директора, заместитель руководителя офиса Национального пограничного комитета, бывший посол Вьетнама в Монголии Доан Кхань Там отметил, что благодаря холодному климату в Монголии животноводство здесь развито гораздо больше.

Крупный рогатый скот в Монголии пасется естественным образом на обширной степи, питаясь примерно 3000 видами трав, что придает мясу особый вкус.

Между тем, Монголия является членом Всемирной организации по охране здоровья животных с 1989 года.

Транспорт также по-прежнему является проблемой, которая затрудняет движение между Вьетнамом и Монголией.

Монгольская сторона заявила, что приветствует участие Вьетнама в трехстороннем соглашении о железнодорожном транспорте Монголия—Китай—Россия, подписанном в 2016 году. В ходе визита во Вьетнам 5 ноября 2023 года президент Монголии Хурэлсух Ухнаа также официально подтвердил, что правительство Монголии будет активно работать с Китаем для создания благоприятных условий для присоединения Вьетнама к этому соглашению.

В рамках форума был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству и распределению монгольского козьего и бараньего мяса во Вьетнаме.

источник: MiddleAsianNews

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