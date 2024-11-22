В аймаке Завхан обнаружено крупное месторождение меди

CentralAsia (MNG) -

Определены приоритетные цели бурения меди в Сант-Толгой

Компания Xanadu Mines Ltd (ASX: XAM, TSX: XAM) объявляет о высоких результатах анализа поверхностной меди на своем проекте Сант-Толгой, расположенном в аймаке Завхан в Западной Монголии.

Геологическое картирование, отбор проб поверхностной породы и геофизика подтвердили предпочтение нескольких крупных аномалий, связанных с выходящими на поверхность мафическими интрузиями. Целью многопрофильной программы разведки является сбор данных, необходимых для определения целей бурения в пределах крупного интрузивного комплекса Сант-Толгой. Было определено четыре цели, и в общей сложности было запланировано 3000 м разведывательного бурения для проверки всех целей на наличие высококачественной массивной сульфидной меди и никеля.

Вице-президент по разведке компании Xanadu, доктор Эндрю Стюарт, сказал:

«Мы очень рады последним результатам программы разведки Сант-Толгой, которая была разработана для сбора данных, необходимых для определения целей бурения. Наша стратегия разведки в Сант-Толгой фокусируется на обнажении мафических интрузий, где аномальные результаты анализа и детальная геофизика определили четыре цели в пределах 100 метров от поверхности.

«Этот проект представляет собой захватывающую возможность для новых месторождений и потенциально является новым районом магматической меди и, возможно, никеля и платиноидов в недостаточно изученной минеральной провинции Западной Монголии. Эти последние результаты подтверждают и уточняют наши модели разведки, предоставляя нашей группе разведки четкое направление к значительному открытию в Сант-Толгой. Последующее бурение запланировано на первую половину 2025 года».

источник: MiddleAsianNews

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