Состоялись парламентские инспекционные слушания по праву на свободу от пыток и жестокого обращения

CentralAsia (MNG) -

20 ноября 2024 года Постоянный комитет по правосудию по просьбе 22 депутатов парламента организовал инспекционные слушания на тему «Реализация права человека на свободу от пыток или жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения» в рамках усилий по защите прав и свобод человека.

Депутат парламента и председатель слушаний Сайнзориг Пурэвжав представил заключение о реализации законов и законодательства, касающихся права на свободу от пыток или жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения, принятых Национальной комиссией по правам человека Монголии, а также о другой деятельности общественных организаций и должностных лиц.

Министерство юстиции и внутренних дел Монголии отчиталось о реализации права человека на свободу от пыток или жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения. В то же время Генеральная прокуратура Монголии занялась преступлениями, связанными с пытками. Кроме того, Верховный суд Монголии сообщил о судебном решении по данному виду преступления, оценке психологического вреда, причиненного потерпевшему преступлением, а также о применении законодательства и судебной практики по вопросам компенсации. Кроме того, с докладами выступили представители Генерального штаба Вооруженных сил Монголии и Министерства семьи, труда и социальной защиты Монголии, а участники прокомментировали ситуацию и зачитали предложения и просьбы граждан.

В слушаниях приняли участие два гражданина и 37 представителей общественных организаций в качестве наблюдателей. Кроме того, приняли участие 46 граждан и представителей государственных предприятий из 75 заявителей и 85 физических лиц из 122 заявителей.

гражданин З. Гантулга

В этой связи на парламентских инспекционных слушаниях внимание привлекло дело гражданина З. Гантулги, оправданного после 15 лет ложного обвинения в убийстве. Он был дважды приговорен к смертной казни. Если бы Монголия не отменила смертную казнь, его бы сегодня не было в живых.

Гражданин З. Гантулга был обвинен в вышеупомянутом деле об убийстве и содержался под стражей в течение двух лет, одного месяца и 14 дней с 21 марта 2005 года по 10 июля 2007 года. За этот период гражданин З. Гантулга неоднократно жаловался на «пытки и избиения». И вину в совершении преступления не признал.

Впоследствии, 26 мая 2020 года уголовный суд первой инстанции района Сонгинохайран пересмотрел дело, прекратил дело и оправдал подсудимого З.Гантулгу, поскольку он не присутствовал на месте преступления и не установлено, что он был виновником умышленного убийства потерпевшего Б.Б.

В отличие от публичных консультаций инспекционные слушания, организуемые Великим Государственным Хуралом Монголии, проводятся в соответствии с процедурами, изложенными в Законе о мониторинге и инспекциях Великого Государственного Хурала Монголии и Законе о порядке проведения сессий.

источник: MiddleAsianNews

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