Корейский SD Biosensor обсуждает сотрудничество с монгольским агентством по борьбе с инфекционными заболеваниями

8 ноября представители НИЦИЗ Монголии посетили завод SD Biosensor в Чхонджу, провинция Северный Чхунчхон

CentralAsia (MNG) -

Представители Монгольского Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) 8 ноября посетили заводы SD Biosensor в Чхонджу и Чонпхёне, провинция Северный Чхунчхон, чтобы обсудить пути сотрудничества в борьбе с инфекционными заболеваниями, сообщила корейская компания.

Девять должностных лиц НИЦИЗ осмотрели общую диагностическую платформу SD Biosensor для рака печени, рака шейки матки, туберкулеза и респираторных заболеваний и обсудили решения для ранней диагностики этих заболеваний.

«Этот визит является для нас ценной возможностью наладить партнерские отношения с SD Biosensor и изучить возможности сотрудничества в реагировании на инфекционные заболевания и борьбе с ними в Монголии», — сказала доктор Гантунгалаг Ганбаатар, руководитель отдела надзора и исследований туберкулеза в НИЦИЗ.

Ли Мин-гю, глава отдела международного сотрудничества в области здравоохранения в SD Biosensor, сказал: «Мы надеемся, что этот визит НИЦИЗ укрепит обмены и сотрудничество между Кореей и Монголией в реагировании на инфекционные заболевания и борьбе с ними. Мы продолжим вносить вклад в международные проекты в области здравоохранения, создавая различные модели международного сотрудничества на основе наших ноу-хау в реагировании на инфекционные заболевания и наших диагностических технологий и продуктов».

SD BIOSENSOR — компания, специализирующаяся на диагностике in vitro, основанная с целью внести вклад в улучшение качества жизни посредством быстрой и точной диагностики заболеваний.

источник: MiddleAsianNews

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